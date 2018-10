Tour of Guanxi femminile 2018: la cubana Sierra si impone in una volata ristretta, tre italiane in top-10

Non solo gli uomini: anche per quanto riguarda il femminile il Tour of Guanxi è l’ultima corsa del calendario World Tour per il 2018. A differenza del maschile, però, tra le donne la corsa cinese è solo di un giorno: 108,4 chilometri da Gullin a Gullin, con una doppia salita a metà gara piuttosto insidiosa. A decidere il tutto è stato però uno sprint ristretto: ad imporsi la cubana Arlenis Sierra.

Una trentina di atlete è andata a giocarsi il successo finale della corsa in terra cinese. Ritmo piuttosto blando nelle prime fasi di gara, che si è poi andato ad alzare sul finale (da sottolineare una media oraria davvero blanda, sotto i 30 km/h). Nella volata ha avuto la meglio la cubana Arlenis Sierra (Astana) che nelle ultime uscite aveva messo in mostra una buona condizione (bene nelle classiche italiane, sempre piazzata nella top-5). Battuta la britannica Hannah Barnes (Canyon SRAM), mentre a completare il podio c’è la veterana svedese Sara Mustonen.

Tre italiane nella top-10: piazzamento allo sprint per una positiva Elisa Longo Borghini, settima a precedere Ilaria Sanguineti e Elena Pirrone, abile a tirare la volata alla cubana poi vincitrice.













Foto: Valerio Origo