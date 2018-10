Tour of Guangxi 2018: Gianni Moscon conquista la tappa regina! Il trentino trionfa in solitaria a Mashan Nongla e diventa leader

Gianni Moscon conquista la tappa regina del Tour of Guangxi 2018 e ipoteca il successo nella classifica generale. Il 24enne trentino del Team Sky ha vinto in solitaria sull’arrivo in salita di Mashan Nongla, staccando tutti con uno scatto secco nell’ultimo chilometro e andando così ad indossare la maglia di leader. Il podio viene completato dall’austriaco Felix Grossschartner e dal russo Sergei Chernetski.

Diversi attacchi nella prima parte e si forma poi la fuga di giornata composta da due corridori: Stefan Küng (BMC) e Pascal Eenkhorn (LottoNL-Jumbo). Il loro vantaggio rimane sempre contenuto, con il gruppo tirato da Trek-Segafredo e EF-Drapac che tiene sotto controlla la situazione. Nel finale Eenkhorn si rialza, mentre Küng prosegue da solo e viene poi ripreso ai -3 km, all’imbocco dello strappo finale di Mashan Nongla.

In salita c’è subito selezione e al comando restano circa 40 corridori. L’azione decisiva arriva nell’ultimo chilometro, con Moscon che sferra l’attacco e va a vincere in solitaria con 5” di vantaggio su Grossschartner (BORA – hansgrohe) e 8” su Chernetski (Astana). A 11” arrivano Carlos Verona (Mitchelton-Scott) e Rigoberto Urán (EF-Drapac). Più indietro a 18” un gruppetto in cui troviamo anche in nona posizione Davide Villella e in 15ma Fabio Aru. In classifica generale Moscon balza quindi al comando e guida con 9” su Grossschartner e 14” su Chernetski.

Foto: Pier Colombo