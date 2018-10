Tour de France 2019, oggi viene svelato il percorso. Tutte le anticipazioni

Tutto pronto: oggi verrà presentato a Parigi il percorso del Tour de France 2019. La 106ma edizione della Grande Boucle vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe da sabato 6 a domenica 28 luglio 2019. Geraint Thomas mette in palio la sua maglia gialla: a caccia del trionfo c’è ovviamente il compagno di squadra del gallese, il britannico Chris Froome. I rivali saranno davvero agguerriti: possibile che il più accreditato, andando a vedere le anticipazioni delle frazioni della corsa transalpina, sia Tom Dumoulin.

Già ufficializzata la Grande Partenza dal Belgio, con Bruxelles che ospiterà le prime due tappe. La corsa attraverserà poi la Francia verso sud con la sesta frazione che dovrebbe proporre un arrivo inedito a Planche des Belles Filles, con un tratto in sterrato con pendenze oltre il 20%. Sui Pireni si scalerà invece il mitico Col du Tourmalet, l’ultimo tappone di montagna dovrebbe concludersi a Val Thorens. Curiosità nei chilometri a cronometro: 28 a squadre già ufficializzati, in terra belga, poi altre due possibili prove contro il tempo in terra francese che potrebbero sconvolgere la classifica generale. In quel caso i passisti scalatori diventerebbero favoriti in chiave Maglia Gialla.

LE POSSIBILI TAPPE DEL TOUR DE FRANCE 2019

Data Tappa Distanza Partenza Arrivo Sabato 6 Luglio 1ª Tappa 192 km Bruxelles Bruxelles Domenica 7 Luglio 2ª Tappa 28 km (TTT) Bruxelles Bruxelles Lunedì 8 Luglio 3ª Tappa Binche Épernay Martedì 9 Luglio 4ª Tappa Reims Nancy Mercoledì 10 Luglio 5ª Tappa Saint-Dié-des-Vosges Colmar Giovedì 11 Luglio 6ª Tappa Mulhouse Planche des Belles Filles Venerdì 12 Luglio 7ª Tappa Belfort Chalon-sur-Saône Sabato 13 Luglio 8ª Tappa Mâcon Saint-Étienne Domenica 14 Luglio 9ª Tappa Saint-Étienne Brioude Lunedì 15 Luglio 10ª Tappa Saint-Flour Albi Martedì 16 Luglio Repos Repos à Albi Mercoledì 17 Luglio 11ª Tappa Albi Toulouse Giovedì 18 Luglio 12ª Tappa Toulouse Col du Tourmalet Venerdì 19 Luglio 13ª Tappa Crono? Pau ??? Sabato 20 Luglio 14ª Tappa Tarbes Foix/Prat-d’Albis Domenica 21 Luglio 15ª Tappa Limoux Nîmes Lunedì 22 Luglio Repos Repos à Nîmes Martedì 23 Luglio 16ª Tappa Crono Nîmes Nîmes Mercoledì 24 Luglio 17ª Tappa Pont-du-Gard Gap Giovedì 25 Luglio 18ª Tappa Embrun Valloire Venerdì 26 Luglio 19ª Tappa Saint-Jean-de-Maurienne Tignes Sabato 27 Luglio 20ª Tappa Albertville Val Thorens Domenica 28 Luglio 21ª Tappa Rambouillet Paris













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo