Tour de France 2019, i possibili partecipanti. Sicuri Froome, Dumoulin e Quintana. Incognita su Nibali e Aru

Ieri è stato presentato il percorso del Tour de France 2019 e ora i ciclisti possono iniziare a definire la programmazione per la prossima stagione anche se qualcuno aspetta di avere l’ufficialità riguardo al tracciato del Giro d’Italia che verrà svelato mercoledì 31 ottobre. La Grande Boucle si prospetta estremamente interessante con 5 arrivi in salita (spiccano quelli sul Tourmalet e alla Planche Des Bes Filles), il suggestivo transito sul Galibier, appena 54 chilometri a cronometro (27 a squadre a Bruxelles e 27 individuali a Pau) e diverse frazioni vallonate che potrebbero creare scompiglio in gruppo: la corsa a tappe più importante al mondo si distingue non solo per la durezza del suo percorso ma anche per il nervosismo che regna nelle varie fasi di gara e per la pressione mediatica che l’intero plotone sente addosso. Ma quali sono i possibili partecipanti al Tour de France 2019? Quali sono davvero gli uomini che si daranno battaglia sulle strade transalpine per conquistare l’ambita maglia gialla che compie cento anni?

Chris Froome sembra essere indirizzato verso la partecipazione. Dopo aver vinto la Corsa Rosa nel 2018 e aver chiuso al secondo posto l’ultima edizione della prova transalpina, il vincitore di quattro Tour de France dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla sua corsa prediletta per andare a caccia di quel pokerissimo che lo farebbe entrare nella leggenda del ciclismo. Il britannico dovrebbe essere capitano unico del Team Sky perché Geraint Thomas, capace di imporsi lo scorso luglio, sembra intenzionato a provare l’esperienza del Giro d’Italia dove con buona probabilità rivedremo il nostro Vincenzo Nibali. Lo Squalo, dopo la frattura della decima vertebra toracica, dovrebbe andare a caccia della terza affermazione nella corsa di casa e con buona probabilità rinuncerà alla Grande Boucle anche se le conferme arriveranno solo nelle prossime settimane.

Praticamente certi, invece, della presenza sulle strade di Francia saranno Tom Dumoulin e Nairo Quintana. L’olandese, dopo i due secondi posti di quest’anno tra Giro e Tour, punta a un sigillo che sembra essere alla sua portata vista le caratteristiche del percorso. Il colombiano, invece, è reduce da due stagioni particolarmente deludenti e potrebbe puntare al riscatto ma dovrà davvero fare la differenza in salita come ai bei tempi. Da capire quali saranno le intenzioni di Fabio Aru che è reduce da un complicatissimo 2018 e che vuole rilanciarsi: su cosa deciderà di puntare il Cavaliere dei Quattro Mori? La pattuglia francese cercherà poi di farsi sentire sfruttando anche i pochi chilometri a cronometro, sicuramente ne vedremo davvero delle belle dal 6 al 28 luglio.













Foto: Valerio Origo