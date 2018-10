Ciclismo su pista, Coppa del Mondo Milton 2018: spettacolare seconda piazza in qualifica per l’Italia al femminile dell’inseguimento, male gli uomini

Iniziata, come di consueto con l’antipasto che prevedeva le qualifiche degli inseguimenti a squadre sia maschili che femminili, la seconda tappa della nuova Coppa del Mondo di ciclismo su pista: ci si è spostati verso il Nordamerica, precisamente a Milton, in Canada.

Italia al femminile che si esalta, nonostante l’assenza di Letizia Paternoster, la stella della squadra. Elisa Balsamo, Marta Cavalli, Silvia Valsecchi e Simona Frapporti stampano un eccellente 4:20.570 che vale la seconda piazza parziale. Davanti c’è la sola Gran Bretagna che chiude in 4:18.962. Accoppiamento piuttosto alla portata per le azzurre che nella serata canadese se la vedranno nel primo turno con la Nuova Zelanda (4:23.110) per andare a caccia della finale per la medaglia d’oro.

Non del tutto convincente la prova degli uomini, privi però di tanti atleti chiave per questa gara. Francesco Lamon, Liam Bertazzo, Michele Scartezzini e Carloalberto Giordani sono solamente noni in 3:59.461. Miglior tempo per l’Huub Wattbike Test Team in 3:56.628.













Foto: Twitter Federciclismo