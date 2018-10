Tiro con l’arco, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: lo statunitense Cowles si impone al maschile, battuto in finale l’indiano Akash

Lo statunitense Trenton Cowles conquista la medaglia d’oro nella gara maschile di tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Il 16enne americano, dopo essere salito sul terzo gradino del podio nel mixed team, si va ora a prendere il titolo nell’individuale, al termine di una stagione in cui aveva già mostrato il suo talento ai Mondiali Indoor e ai Campionati Panamericani.

Cowles ha dominato la finale, travolgendo 6-0 l’indiano Akash Akash. Un match senza storia che ha visto lo statunitense imporsi nettamente in tre set (28-26, 29-27, 28-26). Completa il podio il belga Senna Roos, che supera 7-3 nella finale per il bronzo l’ucraino Artem Ovchynnikov. L’unico azzurro in gara, Federico Fabrizzi, era stato eliminato ai sedicesimi proprio da Ovchynnikov.

