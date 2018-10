Tennistavolo, World Cup Parigi 2018: vince Fan Zhendong, si arrende in finale Timo Boll

Si è conclusa a Parigi la World Cup di tennistavolo: rispettando i pronostici della vigilia, a trionfare è stato il cinese Fan Zhendong, numero 1, che in finale ha superato, con un 4-1 piuttosto netto, il tedesco Timo Boll, numero 2. Al terzo posto l’altro cinese, Lin Gaoyuan, numero 4, che ha battuto con lo stesso punteggio l’altro tedesco, Dimitrij Ovtcharov, numero 3. In semifinale c’erano stati due derby: quello cinese si era risolto sempre per 4-1, mentre quello tedesco era finito 4-2.

Di seguito tutti i risultati odierni:

Finalissima

Fan Zhendong batte Timo Boll 4-1 (11-9, 11-5, 11-6, 9-11, 11-8)

Finale per il terzo posto

Lin Gaoyuan batte Dimitrij Ovtcharov 4-1 (11-7, 11-9, 9-11, 11-4, 11-3)

Semifinali

Fan Zhendong batte Lin Gaoyuan 4-1 (10-12, 12-10, 15-13, 11-7, 11-6)

Timo Boll batte Dimitrij Ovtcharov 4-2 (12-14, 11-7, 15-13, 9-11, 13-11, 11-5)













Foto: Flickr ITTF

