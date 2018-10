Tennistavolo, World Cup Parigi 2018: in semifinale le prime quattro teste di serie. Cinesi e tedeschi a contendersi il titolo

Si sono disputati nella giornata di ieri gli ottavi ed i quarti di finale della World Cup di tennistavolo: dopo la prima fase a gironi di venerdì, sabato sono rimaste in corsa per il titolo le prime quattro teste di serie. Oggi in semifinale ci saranno due derby: nella parte alta del tabellone si sfideranno i cinesi Fan Zhendong, numero 1, e Lin Gaoyuan, numero 4, mentre nella parte bassa saranno opposti i tedeschi Timo Boll, numero 2, e Dimitrij Ovtcharov, numero 3.

Di seguito i risultati odierni della seconda fase:

Quarti di finale

Zhendong Fan batte Vladimir Samsonov 4-0 (11-3, 11-6, 12-10, 11-6)

Gaoyuan Lin batte Koki Niwa 4-1 (12-10, 5-11, 14-12, 11-9, 11-5)

Dimitrij Ovtcharov batte Sang-su Lee 4-3 (11-7, 11-5, 11-13, 9-11, 5-11, 11-5, 11-5)

Timo Boll batte Tomokazu Harimoto 4-1 (9-11, 11-3, 13-11, 11-5, 11-9)

Ottavi di finale

Zhendong Fan batte Gustavo Tsuboi 4-0 (11-7, 11-9, 11-6, 11-8)

Vladimir Samsonov batte Chun Ting Wong 4-1 (11-6, 12-10, 11-9, 7-11, 11-7)

Koki Niwa batte Jonathan Groth 4-1 (11-8, 11-5, 4-11, 12-10, 11-5)

Gaoyuan Lin batte Kanak Jha 4-1 (11-8, 6-11, 11-7, 11-6, 11-3)

Dimitrij Ovtcharov batte Mattias Falck 4-3 (11-5, 4-11, 7-11, 13-11, 11-3, 5-11, 12-10)

Sang-su Lee batte Simon Gauzy 4-3 (11-6, 4-11, 6-11, 11-7, 6-11, 11-8, 11-8)

Tomokazu Harimoto batte Sangeun Jeong 4-0 (11-6, 11-6, 11-7, 11-7)

Timo Boll batte Emmanuel Lebesson 4-1 (11-8, 8-11, 11-8, 11-5, 11-7)













Foto: Flickr ITTF

roberto.santangelo@oasport.it