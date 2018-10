Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Matteo Mutti e Jamila Laurenti chiudono con una vittoria ed una sconfitta a testa la prima giornata

Ancora una vittoria ed una sconfitta alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires per il tennistavolo italiano: nella seconda partita della prima fase dei singolari, Matteo Mutti ha perso, mentre Jamila Laurenti ha vinto. Entrambi gli azzurrini domani si giocheranno l’accesso agli ottavi nella terza e decisiva sfida.

Matteo Mutti ha ceduto allo svedese Truls Moregard per 1-4 (7-11, 2-11, 11-13, 11-8, 14-16), mentre nello stesso raggruppamento il nordcoreano Kim Song Gun ha battuto per 4-0 l’argentino Martin Betancor Fernandez. Moregard è primo con due vittorie, Mutti e Kim sono secondi con un successo, mentre l’argentino è al palo. Domani Mutti deve battere il sudamericano per accedere al tabellone ad eliminazione diretta.

Jamila Laurenti ha demolito per 4-0 (11-3, 11-5, 11-7, 11-7) la malese Alice Li Sian Chang, mentre nello stesso girone dell’azzurra la portoricana Adriana Diaz ha superato per 4-0 la tedesca Franziska Schreiner. Diaz è già agli ottavi, mentre la malese è già eliminata: domani l’azzurrina e la tedesca si affronteranno in quello che è già uno scontro ad eliminazione diretta, chi vince va agli ottavi.













Foto: FITET

