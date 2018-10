Tennistavolo, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: dominio Cina. Singolari a Sun Yingsha e Wang Chuqin

Con Matteo Mutti e Jamila Laurenti eliminati agli ottavi di finale, si sono conclusi senza sussulti patriottici per l’Italia i tornei di singolare del tennistavolo alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, dove si sono disputate oggi le finali, che hanno visto due grandi sorprese.

Nel torneo maschile il cinese Wang Chuqin, numero 6 del seeding, ha superato il favoritissimo talento nipponico Tomokazu Harimoto, numero 1 del tabellone e numero 8 al mondo a soli 15 anni, con il punteggio di 4-1 (11-8, 5-11, 11-1, 13-11, 11-9). Medaglia di bronzo invece allo statunitense Kanak Jha, che ha battuto il pongista di Cina Taipei Lin Jun-Yu per 4-3 (6-11, 11-7, 13-11, 11-3, 8-11, 4-11, 11-9).

Nel torneo femminile la cinese Sun Yingsha, numero 2 del seeding, ha sconfitto la testa di serie numero 1 del tabellone, la nipponica Miu Hirano, data per favoritissima alla vigilia, per 4-1 (13-11, 9-11, 11-9, 11-9, 11-6). Terzo gradino del podio alla romena Andreea Dragoman, capace di superare l’indiana Archana Girish Kamath per 4-1 (8-11, 13-11, 11-9, 11-5, 11-9).













Foto: FITET

