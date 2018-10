Tennis, WTA Linz: Camila Giorgi si qualifica per i quarti di finale. Sconfitta in due set la svizzera Teichmann

Camila Giorgi accede ai quarti di finale del torneo WTA di Linz dopo aver sconfitto in due set la qualificata svizzera Jil Teichmann, numero 158 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-3 in un’ora e venti minuti di gioco. Una buona prestazione della marchigiana, che sul cemento austriaco aveva raggiunto la finale nel 2014 ed ora si presenta da quinta testa di serie.

Nel primo set c’è grande equilibrio con Giorgi che non riesce a sfruttare due palle break nel sesto game. L’equilibrio viene spezzato da Teichmann nel nono gioco, con l’elvetica che strappa il servizio all’azzurra. La reazione di Giorgi non si fa attendere e arriva l’immediato controbreak da parte della numero 32 del mondo. Si va di conseguenza al tiebreak che viene dominato per 7-2 da Camila.

Partenza a razzo di Giorgi nel secondo set con la marchigiana che si porta subito sul 4-0 con doppio break. Un vantaggio che diventa incolmabile per Teichmann, che riesce a recuperare solo uno dei due break di svantaggio nell’ottavo game. Nel gioco successivo, però, la svizzera perde ancora il servizio e Camila chiude per 6-3, qualificandosi per i quarti di finale.

Nel prossimo turno la marchigiana affronterà la vincente del match tra la russa Margarita Gasparyan, numero 137 del mondo, e l’olandese Kiki Bertens, numero 10 della classifica mondiale e seconda testa di serie del torneo.













Credits: Jctabb/Shutterstock