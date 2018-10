Golf: l’Open d’Italia 2019 si giocherà all’Olgiata Golf Club di Roma

Sarà l’Olgiata Golf Club di Roma ad ospitare l’Open d’Italia 2019. Il torneo si disputerà dal 10 al 13 ottobre e sarà nuovamente inserito nelle Rolex Series dell’European Tour, con un montepremi da 7 milioni di dollari, che verrà conservato fino al 2027.

Dopo quattro anni consecutivi in Lombardia, l’Open d’Italia si trasferisce per la sua 76esima edizione nel Lazio in virtù del progetto Ryder Cup 2022, che si svolgerà proprio a Roma presso il Marco Simone Golf & Country Club. La volontà della Federazione è quella di avvicinare tutta la nazione al mondo del golf e prepararla al meglio alla sfida tra Europa e Stati Uniti, che si terrà tra quattro anni per la prima volta nella storia in Italia.

Il percorso dell’Olgiata Golf Club è stato inaugurato nel 1961 ed è stato disegnato dall’architetto inglese Kenneth Cotton, per poi subire un profondo restyling nel 2012 a cura dell’architetto americano Jim Fazio. Si tratta della sesta volta che l’Open si disputa nel Lazio e nel 2002 si è giocato proprio all’Olgiata con la vittoria di Ian Poulter.













foto: Alessio Origo