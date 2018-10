Giovanni Malagò eletto membro del CIO, è il 22° italiano ad entrare nel gotha dei cinque cerchi

Dall’Argentina all’Italia non corre soltanto il filo della questione legata alla candidatura di Milano e Cortina per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026: ce n’è anche un’altra che riguarda Giovanni Malagò. A Buenos Aires, l’attuale presidente del CONI è stato infatti eletto membro del Comitato Olimpico Internazionale a titolo individuale.

Durante la Sessione del CIO numero 133, in corso proprio nella capitale argentina, Malagò è stato incluso nel gotha dell’organizzazione a cinque cerchi con 66 voti su 74, ampiamente sufficienti per l’elezione. Erano 24 anni che l’Italia non portava al CIO un membro a titolo individuale. Il secondo romano capace di far parte della famiglia olimpica internazionale (il primo è stato Ottavio Cinquanta) è anche il ventiduesimo a entrare in questa prestigiosa cerchia.

L’ultimo ad essere eletto come membro a titolo individuale, 24 anni fa, è stato Mario Pescante, anch’egli presidente in carica del CONI quando gli è stata conferita l’ulteriore nomina. Sarà proprio quest’ultimo a uscire di scena per raggiunti limiti di età, lasciando Malagò al fianco di Franco Carraro, il cui mandato scadrà il 1° gennaio 2020, e di Ivo Ferriani, recentemente riconfermato alla Federazione Internazionale di bob e skeleton.













