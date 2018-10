Tennis, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: in palio i primi due titoli. Verranno rispettati i pronostici?

Ieri sono state assegnate le prime medaglie di bronzo del tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, ed oggi saranno delineati gli altri due gradini dei podio dei tornei di singolare maschile e doppio femminile. Saranno assegnate così tutte le medaglie e potranno essere conteggiate nel medagliere anche quelle che hanno già un padrone. Andiamo a scoprire chi saranno i contendenti delle finalissime odierne.

Nel singolare maschile il bronzo è andato al brasiliano Gilbert Soares Klier Junior, ma oggi la finale per l’oro sarà un affare tra l’argentino Facundo Diaz Acosta ed il transalpino Hugo Gaston. Il primo è il numero 8 del seeding, ai quarti ha compiuto l’impresa battendo il numero uno del tabellone, l’atleta di Cina Taipei Chun Hsin Tseng, e domani avrà tutto il conforto del pubblico di casa, mentre il secondo è la terza testa di serie e fino ad ora non ha perso neppure un set, cedendo 18 giochi in quattro incontri.

Nel doppio femminile la finalina è stata vinta dalle cinesi Wang Xinyu e Wang Xiyu, ma oggi a giocarsi l’oro saranno le nipponiche Yuki Naito e Naho Sato contro la slovena Kaja Juvan e la polacca Iga Swiatek. Le prime sono le numero 4 del seeding, in semifinale hanno superato proprio le cinesi ieri di bronzo, ma di fronte avranno la coppia numero due del tabellone, che non ha perso neppure un set per strada e in tre incontri ha concesso soltanto dieci giochi alle avversarie.













Foto: Sito ufficiale YOG Buenos Aires

roberto.santangelo@oasport.it