Tennis, Olimpiadi Giovanili 2018: avanti Elisabetta Cocciaretto in singolare, Lorenzo Musetti fuori anche in doppio

Giornata in chiaroscuro per l’Italia del tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi erano impegnati Lorenzo Musetti nel doppio maschile ed Elisabetta Cocciaretto nel singolare femminile: l’azzurrina è approdata al secondo turno, mentre il nostro rappresentante ha subito una nuova eliminazione dopo quella di ieri in singolare.

Nel torneo di singolare femminile Cocciaretto ha battuto l’ucraina Margarita Bilokin con il punteggio di 6-2 6-4 e mercoledì affronterà nel secondo turno la colombiana Maria Camila Osorio Serrano, testa di serie numero sei del tabellone. Nel torneo di doppio maschile invece Musetti, assieme al turco Yanki Erel, è stato nettamente superato dai cechi Ondrei Styler e Dalibor Svrcina, che si sono imposti per 6-4 6-2.

Domani i due azzurrini esordiranno nel torneo di doppio misto, dove sono la coppia testa di serie numero 4, ed affronteranno gli statunitensi Lea Ma e Drew Baird.













Foto: Profilo Twitter Federtennis

roberto.santangelo@oasport.it