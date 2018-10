Tennis, Olimpiadi 2018: i risultati di sabato 13 agosto. Hugo Gaston vince l’oro nel singolare maschile

Giornata di medaglie per il torneo di tennis alle Olimpiadi giovanili di Buenos Aires 2018. Nel tabellone del singolare maschile, quest’oggi, si disputava la finale che assegnava l’oro tra l’argentino Facundo Diaz Acosta e il francese Hugo Gaston. Ebbene è stato il transalpino ad imporsi con il punteggio di 6-4 7-5 nel confronto del sudamericano. Gaston, testa di serie n.3, ha imposto la propria superiorità venendo fuori alla distanza e giocando meglio i punti importanti. Francia che quindi può sorridere per l’oro conquistato ma anche l’Argentina, con questo argento, ha di che essere soddisfatta.

Per quanto concerne il singolare femminile, il confronto per il bronzo tra la colombiana Maria Camila Osorio Serrano e la cinese Xinyu Wang ha sorriso alla prima. 7-6(4) 6-0 lo score finale di una partita che si è praticamente decisa nella prima frazione, vinta al tie-break dalla Osorio. Avanti di un parziale infatti la testa di serie n.6 ha preso decisamente il comando delle operazioni, dominando la scena nella seconda frazione come il 6-0 dimostra.

Nella finale del doppio femminile per l’oro successo della coppia composta dalla slovena Kaja Juvan e dalla polacca Iga Swiatek che si è imposta sulla coppia nipponica Yuki Naito/Naho Sato con il punteggio di 6-7 (5) 7-5 10-4 in un match molto combattuto e risoltosi nel super tie-break finale. In rimonta anche il bronzo del doppio maschile della coppia Hugo Gaston/Clement Tabur che ha prevalso contro i cechi Ondrej Styler/Dalibor Svrcina 6-7 (4) 7-5 10-8.













