Sollevamento pesi, Olimpiadi Giovanili 2018: Yousefi vince il duello stellare con Hristov nei +85 kg, la thailandese Khamhaeng domina nei +63 kg

L’ultima giornata di gare del programma di sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires ha visto lo svolgimento delle competizioni riservate ai +63 kg femminili e +85 kg maschili, con nessun atleta italiano impegnato. La spedizione azzurra si era chiusa ieri con la splendida medaglia d’oro di Cristiano Ficco ottenuta nei -85 kg con l’ottima misura complessiva di 325 kg. L’ultimo titolo assegnato nelle competizioni femminili (i +63 kg) è andato alla thailandese Supatchanin Khamhaeng con un complessivo di 236 kg sollevati, frutto di uno strappo da 104 e di uno slancio da 132 kg. L’asiatica ha completato una gara perfetta con sei sollevamenti validi su altrettanti tentativi, mentre la turca Dilara Narin è riuscita a conquistare l’argento soprattutto grazie allo strappo da 92 kg portato a casa solo all’ultimo tentativo in una situazione di spalle al muro. Narin ha poi alzato 126 kg al terzo slancio ed ha dunque chiuso con un totale di 218 kg precedendo l’uzbeka Dolera Davronova (bronzo) di una sola lunghezza.

Nell’ultima finale del programma è andato in scena un duello meraviglioso per il titolo olimpico giovanile dei +85 kg tra l’iraniano Alireza Yousefi ed il bulgaro Hristo Hristov. I due atleti hanno portato a termine una prestazione perfetta, migliorandosi costantemente ad ogni prova senza commettere neanche un nullo, ma alla fine l’ha spuntata l’iraniano Yousefi proprio con l’ultimo slancio da 218 kg. Nella prima parte di gara il bulgaro Hristov aveva dominato, chiudendo a quota 173 kg con ben 11 lunghezze di margine su Yousefi e Kuworge, ma non è riuscito a contenere la rimonta furiosa del rivale asiatico nella prova di slancio. Il bulgaro ha chiuso la sua serie di slanci con 206 kg, una misura non sufficiente a sconfiggere Yousefi per appena un chilogrammo (380 a 379 in favore dell’iraniano), mentre l’olandese Enzo Kuworge è stato il “primo degli umani” ed ha conquistato la medaglia di bronzo con 365 kg.

Foto: Sito Youth Olympic Games Buenos Aires 2018