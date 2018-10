Tennis, Masters 1000 Shanghai 2018: Novak Djokovic stravince in Finale e supera in due set Borna Coric

Una macchina inarrestabile. Novak Djokovic trionfa nella Finale del penultimo Masters 1000 della stagione a Shanghai (Cina), dotato di un montepremi di 7.086.700 dollari, conquistando il 32° successo di un 1000 e dimostrando di godere di una condizione psicofisica invidiabile che non ha pause dopo i trionfi di Wimbledon e degli Us Open. Il 31enne di Belgrado, che da domani sarà numero 2 del mondo, ha sconfitto il croato Borna Coric (n.19 ATP e testa di serie n.13) con il punteggio di 6-3 6-4 in 1 ora e 37 minuti di partita. Una dimostrazione di superiorità assoluta. Quando Djokovic ha deciso di cambiare marcia, lo score gli ha subito sorriso permettendogli di vincere il 72° titolo in carriera.

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato, Nole scappa, grazie ad una profondità di palla incredibile e ad una difesa senza eguali. Qualunque colpo di Coric, anche molto potente, viene rispedito al mittente, quasi fosse un muro, e il break del sesto game si spiega così. Inserito il pilota automatico, il serbo macina il proprio tennis, forte del 93% dei punti ottenuti con la prima di servizio e di un numero assai limitato di errori non forzati. Sul 6-3 Djokovic conclude la pratica in 39′.

Nel secondo set la musica non cambia e il croato, costretto a giocare sempre ad alta intensità, incappa in un errore grossolano a rete che regala nel vero senso del termine il break al suo avversario nel gioco d’apertura. Subito indietro 2-0, il 21enne nativo di Zagabria fa tanta fatica a mantenere il servizio, asfissiato quasi dal tennis di Nole, sempre profondo ed aggressivo. Coric, comunque, salva quattro palle break nel terzo game, cercando di rimanere attaccato all’incontro con grande spirito combattivo. Tre match point annullati nel nono gioco però non sono sufficienti a Borna per evitare il ko e il serbo può festeggiare per la quarta volta in Cina.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com