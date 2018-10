Tennis, Masters 1000 Parigi-Bercy 2018: i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal, Raonic e Fucsovics abbandonano, Fognini-Federer agli ottavi di finale

Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino.

Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi fisici (agli addominali). Un esito imprevisto comportante un cambiamento importante in vetta al ranking ATP: Novak Djokovic, a partire dal prossimo lunedì, tornerà n.1 del mondo. Per la cronaca la defezione del maiorchino ha consentito al lucky loser Malek Jaziri di entrare nel main draw e, come spesso è accaduto in passato, l’occasione è stata sfruttata alla grande. Il tunisino (n.55 del mondo) ha sconfitto a sorpresa l’iberico Fernando Verdasco con il punteggio di 7-6 1-6 6-3, staccando il biglietto per gli ottavi dove affronterà la testa di serie n.16 del seeding Jack Sock.

Per quanto concerne Federer, è stato il suo rivale, il canadese Milos Raonic, a dover dare forfait per via di un problema al gomito destro. E dunque senza neanche scendere in campo l’elvetico si ritrova al terzo turno e affronterà il nostro Fabio Fognini. Ironia della sorte anche per il ligure il percorso è stato il medesimo. L’avversario designato per il secondo round era infatti l’ungherese Marton Fucsovics (n.42 ATP). Il magiaro però non è sceso in campo contro l’azzurro e così esordirà contro “Sua Maestà“. Potrebbe venir fuori un match di alto profilo tecnico.

Venendo agli altri incontri il finalista di Wimbledon 2018 Kevin Anderson, n.6 del mondo, si è imposto non senza soffrire (6-3 6-7 7-6) contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.22 del ranking). Per il gigante di Johannesburg ci sarà il confronto contro il giapponese Kei Nishikori (testa di serie n.10 del torneo). Hanno risposto presente anche l’austriaco Dominic Thiem e il croato Borna Coric. Il n.8 ATP ha liquidato con facilità 6-4 6-2 il francese Gilles Simon (n.31 del mondo) ed affronterà agli ottavi di finale proprio Coric (testa di serie n.11), vittorioso contro il russo Daniil Medvedev (n.17 del ranking) con lo score di 6-4 6-4.

Missione compiuta anche per Sascha Zverev (n.5 ATP) che con un duplice 6-4 ha superato l’americano Frances Tiafoe (n.44 del ranking) e affronterà l’insidioso argentino Diego Schwartzman (testa di serie n.15) in un match che il tedesco non potrà sottovalutare. A chiosa, le vittorie di John Isner (n.9 del ranking), 6-3 6-7 7-6 contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.54 ATP), e di Grigor Dimitrov (n.10 del mondo), a segno contro lo spagnolo Roberto Bautista-Agut 7-6 6-4. Per Long John l’incontro agli ottavi sarà contro il russo Karen Khachanov mentre per il bulgaro sfida affascinante contro Marin Cilic (testa di serie n.5).

I RISULTATI DI MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE – MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2018

11:10 Finale Kukushkin M. (Kaz) 1 3 77 61 Isner J. (Usa) 2 6 62 77 11:10 Finale Mannarino A. (Fra) 0 5 4 Nishikori K. (Jpn) 2 7 6 13:00 Finale Zverev A. (Ger) 2 6 6 Tiafoe F. (Usa) 0 4 4 13:40 Finale Bautista R. (Esp) 0 610 4 Dimitrov G. (Bul) 2 712 6 15:05 Finale Gasquet R. (Fra) 0 3 3 Sock J. (Usa) 2 6 6 15:35 Finale Anderson K. (Rsa) 2 6 63 77 Basilashvili N. (Geo) 1 3 77 63 16:40 Rinviata Nadal R. (Esp) – Verdasco F. (Esp) – 16:45 Finale Jaziri M. (Tun) 2 77 1 6 Verdasco F. (Esp) 1 65 6 3 18:10 Finale Lopez F. (Esp) 1 4 6 5 Schwartzman D. (Arg) 2 6 3 7 18:30 Vittoria

per Ritiro Fognini F. (Ita) – Fucsovics M. (Hun) – 19:30 Vittoria

per Ritiro Raonic M. (Can) – Federer R. (Sui) – 19:50 Finale Simon G. (Fra) 0 4 2 Thiem D. (Aut) 2 6 6 21:30 Finale Coric B. (Cro) 2 6 6 Medvedev D. (Rus) 0 4 4













