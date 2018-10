Tennis, Masters 1000 Parigi 2018: i risultati di martedì 30 giugno. Djokovic e Cilic passeggiano, Raonic affronterà Federer

Andata in archivio la seconda giornata di incontri al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia) e i grandi giocatori attesi sul cemento transalpino non hanno deluso le attese.

DJOKOVIC E CILIC OK – 28 vittorie negli ultimi 29 incontri disputati, 18 vittorie nelle ultime 19 partite in questo torneo e 19 successi di fila nel circuito ATP. Sono solo alcuni dei numeri spaventosi di Novak Djokovic (n.2 del mondo) che ha fatto il suo esordio nel 1000 parigino. Buona la prima per Nole che ha piegato il portoghese Joao Sousa (n.48 del mondo), giustiziere di Marco Cecchinato, 7-5 6-1. Dopo aver un po’ tentennato nella prima frazione, Djokovic ha dato libero sfogo a tutti i motori nel secondo parziale, dominando la scena sul 6-1. Un buon test per il serbo che se la vedrà agli ottavi di finale contro Damir Dzumhur. Il tennista bosniaco è stato autore della sorpresa più grande di questo day-2: l’eliminazione del giovane greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie n.14 del seeding. L’ellenico è stato superato 6-3 6-3 e la sua prestazione non è stata chiaramente all’altezza delle aspettative. Un’eliminazione cocente per lui e una grande soddisfazione per Dzumhur che contro Novak avrà poco da perdere. Sbriga la pratica, invece, il croato Marin Cilic. Il n.7 del ranking si è imposto 6-3 6-4 contro il mancino tedesco Philipp Kohlschreiber (n.43 ATP) con irrisoria facilità, comandando lo scambio con i propri colpi potenti da fondo e non dando scampo al teutonico. Per Cilic ci sarà il vincente della sfida tra lo spagnolo Roberto Bautista e il bulgaro Grigor Dimitrov (testa di serie n.9).

RAONIC PROSSIMO AVVERSARIO DI FEDERER – Tra i match più interessanti, poi, la sfida valida per il primo turno tra il canadese Milos Raonic e il rientrante francese Jo-Wilfried Tsonga. E’ venuta fuori una partita molto bella e decisa da tre tie-break, due dei quali hanno sorriso al canadese n.21 del ranking che con i suoi 23 ace ha ottenuto il successo finale, staccando il biglietto per il secondo round dove affronterà “Sua Maestà” Roger Federer. Lo svizzero, infatti, ha annunciato oggi che prenderà parte al torneo francese, dopo aver verificato le sue condizioni, reduce dal trionfo di Basilea. E così ci apprestiamo a vivere un match che spesso ha riguardato le fasi finali degli Slam e potrà regalare grande spettacolo.

FUCSOVICS SFIDERA’ FOGNINI – A completare il quadro, sarà il magiaro Marton Fucsovics (n.42 del mondo) ad affrontare il nostro Fabio Fognini nel secondo turno. L’ungherese ha sconfitto con un duplice 6-4 il francese Benoit Paire e dunque sarà lui il rivale del ligure, il cui status fisico è tutto da verificare dopo le problematiche alla caviglia.

I RISULTATI DI MARTEDI’ 30 OTTOBRE

11:10 Finale Medvedev D. (Rus) 2 6 6 Carreno-Busta P. (Esp) 0 2 2 11:10 Finale Verdasco F. (Esp) 2 6 6 Chardy J. (Fra) 0 4 4 12:15 Finale

(Ritiro) Ebden M. (Aus) 0 2 0 Khachanov K. (Rus) 1 6 2 12:30 Rinviata Edmund K. (Gbr) – Khachanov K. (Rus) – 12:55 Finale Herbert P.H. (Fra) 1 6 3 5 Kukushkin M. (Kaz) 2 3 6 7 13:30 Finale Fucsovics M. (Hun) 2 6 6 Paire B. (Fra) 0 4 4 15:05 Finale Tsitsipas S. (Gre) 0 3 3 Dzumhur D. (Bih) 2 6 6 15:30 Finale Simon G. (Fra) 2 6 6 Pouille L. (Fra) 0 3 4 17:25 Finale Raonic M. (Can) 2 64 77 77 Tsonga J-W. (Fra) 1 77 65 65 20:50 Finale Sousa J. (Por) 0 5 1 Djokovic N. (Srb) 2 7 6 22:45 Finale Cilic M. (Cro) 2 6 6 Kohlschreiber P. (Ger) 0 3 4













