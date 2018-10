Tennis, ATP Vienna 2018: Fabio Fognini rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics

Si ferma al secondo turno l’avventura di Fabio Fognini al torneo ATP 500 di Vienna: sul cemento indoor austriaco il ligure, testa di serie numero 7, viene rimontato e battuto dal magiaro Marton Fucsovics che si impone al termine di due ore di battaglia sportiva con il punteggio di 4-6 6-3 6-2.

Nel primo set il primo ad allungare è l’ungherese, che trova il break nel quinto gioco alla prima occasione e conferma l’allungo salendo 4-2. Il ligure non si perde d’animo e nell’ottavo game trova il controbreak riequilibrando il parziale sul 4-4. Nel nono game Fognini tiene il servizio mettendo pressione all’avversario che va a servire per restare nel set: il decimo gioco è infinito, dura 18 punti, ma al quinto set point Fognini chiude la contesa per 6-4.

Nel secondo parziale il copione è il medesimo ed il magiaro allunga ancora nel quinto game. Stavolta però Fucsovics non concede nulla all’azzurro, che non ha nessuna occasione per rientrare, anzi, nel nono game, alla seconda occasione, cede nuovamente il servizio e concede il set all’avversario per 6-3.

Nella partita decisiva l’allungo del magiaro arriva al quarto game, ma questa volta Fognini trova l’immediato controbreak risalendo sino al 2-3. L’azzurro però cede nuovamente la battuta e va sotto 4-2, ma la serie di break e controbreak sembra continuare nel settimo gioco, quando Fognini sale 15-40 in risposta. Il magiaro però si salva e va sul 5-2: la partita finisce qui. Nel gioco successivo infatti l’azzurro cede la battuta a quindici e concede set e match all’avversario.

ATP Vienna – Secondo turno

Marton Fucsovics (Ungheria) b. Fabio Fognini (Italia, 7) 4-6 6-3 6-2













Foto: jctabb shutterstock

