Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: dove si svolgerebbero le gare? Gli impianti e le possibili sedi delle competizioni. Rinasce la pista di bob a Cortina?

Milano e Cortina d’Ampezzo sono in corsa per ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. La candidatura italiana se la dovrà vedere con Stoccolma (la capitale svedese ha dei problemi politici da superare, manca un governo centrale e la giunta comunale sembra contraria al progetto) e con Calgary (la città canadese deve superare il referendum cittadino del 13 novembre). Il capoluogo meneghino e la Perla delle Dolomiti sembrano essere ben messe nella corsa che porta all’assegnazione dei Giochi, nel frattempo gli ispettori del CIO stanno visionando i luoghi in cui dovrebbero disputarsi le varie gare della rassegna a cinque cerchi.

Tra Milano e Cortina d’Ampezzo dovrebbero essere dislocate la maggior parte delle sedi di gara ma nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Piemonte che, tramite il Presidente della Regione Sergio Chiamparino, ha dato la propria disponibilità nel mettere a servizio alcuni impianti che potrebbero rendere ancora più competitiva la candidatura italiana. Diamo uno sguardo a quelli che potrebbero essere i vari impianti di gara.

Nell’area di Santa Giulia Rogoredo a Milano, nella porzione compresa tra la stazione e lo Sky Campus, dovrebbe sorgere l’Arena cioè un palazzetto da 18mila posti riservato alle gare di short track e pattinaggio (si parla di realizzarlo indipendentemente dall’aggiudicazione dell’evento). Presso lo scalo ferroviario Romana dovrebbe collocarsi il villaggio olimpico, la location sarebbe perfetta perché entro il 2023 verrà completata la linea M4 della metropolitana che i cittadini aspettavano già dai tempi di Expo. Per l’hockey su ghiaccio spazio al Forum di Assago che rappresenta una garanzia e il PalaLido i cui lavori dovrebbero essere ultimati per l’inizio del 2019.

Nei prossimi due giorni gli ispettori faranno visita in Valtellina e a Cortina: sulle montagne lombarde dovrebbe esserci spazio per lo snowboard (a Bormio), per lo sci di fondo (a Santa Caterina) e per il freestyle (a Livigno). Sulle Dolomiti, invece, lo sci alpino e gli sport da budello con il sogno di fare rivivere la mitica pista di bob di Cortina. Per quanto riguarda biathlon (Anterserlva) e salto con gli sci (Val di Fiemme) si dovrebbe dunque traslocare in Trentino-Alto Adige.

POSSIBILI SEDI DI GARA OLIMPIADI INVERNALI 2026:

MILANO (SCALO FERROVIARIO ROMANA): Villaggio Olimpico

MILANO (SANTA GIULIA ROGOREDO, ARENA): Pattinaggio velocità e short track

MILANO (FORUM ASSAGO): Pattinaggio artistico e hockey

MILANO (PALALIDO): Hockey

CORTINA D’AMPEZZO: Sci alpino

CORTINA D’AMPEZZO: Bob e skeleton

BORMIO: Snowboard

SANTA CATERINA: Sci di fondo

LIVIGNO: Sci freestyle

ANTERSELVA: Biathlon

VAL DI FIEMME: Salto con gli sci













Foto: Pier Colombo