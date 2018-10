Tennis, ATP Stoccolma 2018: Fabio Fognini è ancora in semifinale. Il coreano Chung si ritira nel secondo set

Fabio Fognini è in semifinale nel torneo ATP di Stoccolma. Il ligure ha usufruito del ritiro del coreano Hyeon Chung, numero 27 del mondo, ad inizio secondo set. Fognini si trovava comunque avanti nel match dopo aver vinto il primo set per 7-5 e anche per 2-1 nella seconda frazione. Il nativo di Arma di Taggia ha conquistato un’altra semifinale (nona stagionale), dopo quella raggiunta due settimane fa a Pechino, ma poi non giocata contro Del Potro per il problema alla caviglia.

Nel primo set è Chung a portarsi avanti sul 3-2, strappando il servizio all’azzurro. Fognini è poi riuscito ad ottenere il controbreak nell’ottavo gioco ed in quello successivo ha annullato tre palle break, tenendo un preziosissimo turno di servizio. Il numero 14 del mondo ha poi giocato un dodicesimo game perfetto in risposta, ottenendo il break che lo ha portato a conquistare la prima frazione per 7-5. Chung ha iniziato ad accusare qualche problema negli spostamenti, alzando poi bandiera bianca sul 2-1 del secondo set.

Adesso Fognini in semifinale affronterà il il vincente del match tra il greco Stefanos Tsitsipas, testa di serie numero tre del torneo, ed il tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 35 mondo.













foto: jctabb/shutterstock