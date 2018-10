Tennis, ATP Mosca 2018: Andreas Seppi va in semifinale! Battuto Filip Krajinovic in due set

Prosegue l’avventura di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di tennis di Mosca: sul cemento indoor russo l’altoatesino supera nei quarti il serbo Filip Krajinovic, testa di serie numero 4, ed in semifinale incontrerà il transalpino Adrian Mannarino. Punteggio della sfida odierna 6-4 7-6 (2) per l’azzurro.

Il primo set si apre subito con break e controbreak, poi nel terzo set Seppi trova un nuovo break di vantaggio, e questa volta l’allungo è buono: nel game successivo lo strappo è confermato a zero. La partita cambia di colpo ed il servizio diventa dominante: non ci sono altre palle break per tutta la partita. Seppi mantiene il break di vantaggio e nel decimo gioco, col servizio a disposizione, chiude 6-4 al primo set point in 44 minuti.

Il secondo parziale inizia male per l’altoatesino: Krajinovic trova il break e vola sul 3-0 non pesante. Seppi resta aggrappato alla partita e nel settimo game, alla quinta palla break, centra il controbreak: nell’ottavo game si materializza l’aggancio dell’italiano sul 4-4. Si va dritti al tie break: Seppi scappa sul 3-0, il serbo risale fino al 2-3 ma poi crolla e l’altoatesino chiude 7-2.













Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com

