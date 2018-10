Tennis, ATP Mosca 2018: Andreas Seppi conquista il secondo turno. L’azzurro supera in due set Martin Klizan

Ottimo inizio per Andreas Seppi alla “VTB Kremlin Cup“, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 856.445 dollari in corso sul veloce indoor di Mosca, in Russia. L’azzurro, n.46 del mondo, ha sconfitto lo slovacco Martin Klizan, numero 47 ATP ed ottava testa di serie, con il punteggio di 6-1 7-6(6) in 1 ora e 28 minuti di partita. Una prestazione convincente dell’altoatesino che se la vedrà nel prossimo turno con il vincente della sfida tra il francese Pierre-Hugues Herbert (n.51 del ranking) e il kazako Aleksandr Bublik (n.219 del mondo).

Nel primo set il 34enne domina la scena, imponendo il proprio ritmo allo scambio e mantenendo uno standard al servizio piuttosto elevato. Conquistando tre break, forte del 70% dei punti ottenuti contro la seconda di servizio di Klizan, Seppi prende il largo impartendo una lezione di tennis al proprio avversario ed aggiudicandosi la prima frazione con il punteggio di 6-1 in appena 31′ di gioco.

Nel secondo set lo slovacco tenta una reazione e, sfruttando un passaggio a vuoto in battuta di Andreas, strappa il servizio al nostro portacolori portandosi in vantaggio per la prima volta nel confronto (2-1). L’altoatesino, però, risponde immediatamente, conquistando il controbreak e riprendendo a macinare il suo tennis piatto, adatto al cemento russo. L’azzurro, infatti, sfrutta al meglio la chance dell’ottavo game, andando avanti 5-3 e potendo servire per chiudere il match. Il n.46 del mondo, però, non gestisce bene il gioco successivo, consentendo a Klizan di ritornare in partita. Andreas cerca di rifarsi nel dodicesimo game, avendo anche un match point, ma il rivale riesce a salvarsi con il servizio, rimanendo attaccato alla partita. Si va al tie-break e dopo aver sprecato altre tre chance per chiudere il confronto, il bolzanino chiude la pratica sull’8-6.













Foto: Yuya Chiu / Shutterstock.com