Tennis, ATP Masters 1000 Shanghai 2018: Djokovic spazza via Zverev, Coric elimina Federer!

I due finalisti del torneo ATP Masters 1000 di Shanghai saranno il croato Borna Coric ed il serbo Novak Djokovic: questa la sentenza delle semifinali odierne. In due incontri molto diversi da quelli che ci si attendeva, hanno avuto la meglio rispettivamente sull’elvetico Roger Federer, e sul tedesco Alexander Zverev.

Nella semifinale della parte alta del tabellone il croato ha battuto lo svizzero con un duplice 6-4 in un match che ha visto due set praticamente identici per punteggio, durata e svolgimento. Nella prima frazione break in apertura del croato, poi il servizio diventa dominante ed il tennista balcanico riesce a portare a casa il parziale senza particolari patemi. Nella seconda partita si inizia seguendo lo stesso spartito: break in avvio di Coric. Anche in questo caso il croato non concede nulla all’elvetico, anzi, è proprio lui a non sfruttare una palla break sia nel quinto che nel settimo gioco. Federer si salva ma non rientra, finisce 6-4 6-4. Una statistica per fotografare il match: Coric in dieci turni al servizio ha perso soltanto nove punti.

Nella parte bassa del tabellone invece è bastata un’ora al serbo per qualificarsi alla finale: il tedesco non è praticamente sceso in campo. C’è stato equilibrio fino al 2-2 del primo set, poi Djokovic inanella dieci giochi dei seguenti undici e porta a casa una sfida mai davvero in discussione. Sei palle break ottenute dal serbo, quattro convertite, mentre il tedesco non ha mai sfiorato il break, sembrando quasi arrendevole ad un certo punto della sfida.

ATP Masters 1000 Shanghai – Semifinali

Borna Coric (Croazia, 13) b. Roger Federer (Svizzera, 1) 6-4 6-4

Novak Djokovic (Serbia, 2) b. Alexander Zverev (Germania, 4) 6-2 6-1













Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock

