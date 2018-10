Tennis, ATP Basilea 2018: Andreas Seppi esce di scena negli ottavi di finale. L’azzurro sconfitto da Daniil Medvedev in due set

Niente da fare per il nostro Andreas Seppi negli ottavi di finale dell’ATP di Basilea (Svizzera). L’azzurro, numero 43 del mondo, è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev (n.20 ATP) con il punteggio di 7-6(5) 6-2 in 1 ora e 39 minuti di gioco. Una partita in cui la grande difesa del tennista dell’Est, abbinata ad un’eccellente pesantezza di palla con il dritto, ha fatto la differenza ed è valsa il successo finale. Medvedev affronterà il vincente della sfida tra il greco Stefanos Tsitsipas (n.16 del ranking) e il tedesco Peter Gojowczyk (n.60 ATP).

Nel primo set l’inizio di Andreas non è esaltante: sotto di un break 3-1 e tante difficoltà nell’impensierire il rivale da fondo. Il russo però non eccelle in continuità e concede al nostro portacolori due chance nell’ottavo game per recuperare il break di ritardo, che l’altoatesino concretizza prontamente. Un momento positivo per l’azzurro che, forte di una buona profondità di palla con il rovescio, ha sulla racchetta il set point nel decimo game ma stavolta la battuta assiste il 22enne nativo di Mosca. L’epilogo è al tie-break. Il 34enne di Caldaro commette troppi errori in questa fase, favorendo il suo avversario che sul 7-5 conquista la frazione.

Nel secondo set, dopo aver annullato due break point nel secondo gioco e non sfruttato due chance contro il servizio di Medvedev, Andreas deve alzare bandiera bianca al cospetto della maggior potenza del russo. E così si materializza il doppio break di vantaggio per il n.20 del mondo, fortunato nel settimo game quando sulla palla break in favore dell’italiano il nastro devia in modo beffardo il suo rovescio lungolinea. Un episodio che mette, di fatto, la parola fine al confronto.













