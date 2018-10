Taekwondo, Grand Prix Manchester 2018: Roberto Botta eliminato agli ottavi nei -80 kg

Roberto Botta esce di scena agli ottavi di finale nei -80 kg al Grand Prix di taekwondo di Manchester. Anche l’ultimo azzurro in gara non riesce a salire sul podio e l’Italia resta quindi a boccia asciutta in questo quarto appuntamento stagionale, come era già accaduto nel precedente a Taoyuan.

Botta è stato sconfitto dall’uzbeko Nikita Rafalovich con il punteggio di 16-11, dopo che aveva aperto il torneo superando 21-10 il messicano Rene Lizzaraga. Successo dello spagnolo Raul Martinez Garcia che domina la finale con il britannico Damon Sansum, imponendosi per 22-7. Sul terzo gradino del podio salgono invece l’egiziano Seif Eissa e Rafalovich.

Nei -57 kg femminili trionfo della padrona di casa Jade Jones. La campionessa olimpica ed europea in carica ha battuto in finale 11-4 la cinese Zhou Lijun, bissando così il successo di Roma. Completano il podio la canadese Skylar Park e la belga Raheleh Asemani.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL TAEKWONDO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Fita