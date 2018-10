Superbike, GP Qatar 2018: programma, orari e tv. Il calendario completo

La stagione 2018 della Superbike è giunta al weekend conclusivo, quello del Gran Premio del Qatar, tredicesima tappa del Mondiale. Dopo l’ennesima doppietta stagionale ottenuta da Jonathan Rea (Kawasaki) nel GP d’Argentina a Vilicum, l’inglese proverà ad imporre il proprio dominio anche sulla pista di Losail per chiudere in bellezza un’annata praticamente perfetta. Il pilota della Kawasaki si è aggiudicato il quarto Mondiale Superbike della carriera (ottenuti dal 2015 al 2018) con due weekend di anticipo in quel di Magny-Cours, e a questo punto punta a prolungare una striscia aperta di dieci vittorie di manche consecutive cominciata con il successo in gara 1 a Laguna Seca.

Il weekend del Gran Premio del Qatar 2018 della Superbike si disputerà da giovedì 25 a sabato 27 ottobre e verrà trasmesso in diretta tv sui canali Mediaset (Italia 2) ed Eurosport, inoltre sarà disponibile in streaming su Mediaset Play e su Eurosport Player. Di seguito il calendario completo ed il programma di tutte le sessioni della 13ma ed ultima tappa del Mondiale Superbike 2018.

PROGRAMMA COMPLETO GRAN PREMIO QATAR SUPERBIKE 2018

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE

ore 13.20-14.00 Prove libere 1

ore 15.20-16.00 Prove libere 2

ore 18.00-18.40 Prove libere 3

VENERDÌ 26 OTTOBRE

ore 13.25-13.45 Prove libere 4

ore 15.30-15.45 Superpole 1

ore 15.55-16.10 Superpole 2

ore 18.00 GARA 1

SABATO 27 OTTOBRE

ore 14.30-14.45 Warm-up

ore 18.00 GARA 2













