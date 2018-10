Stadio Flaminio, partita la bonifica. Daniele Frongia: “Dialogo con CONI e FIR per l’utilizzo definitivo”

Tornerà a splendere lo stadio Flaminio di Roma, casa della Nazionale di rugby prima del trasloco all’Olimpico e prima ancora teatro di gloriose battaglie sportive: come riporta il Corriere dello Sport, ieri è partita la bonifica dell’impianto, inutilizzato da diversi anni, per strapparlo al degrado a cui stava andando incontro.

L’assessore allo sport di Roma Capitale, Daniele Frongia ha dichiarato: “Dopo la pulizia si tratterà di stuiare un progetto per un utilizzo provvisorio. Si possono prevedere eventi e musei temporanei. Poi si procederà con la soluzione definitiva. Abbiamo avviato di recente un discorso con il CONI e la Federazione Italiana Rugby“.

Roma e Lazio però non sono interessate all’utilizzo dell’impianto: “Sappiamo che la Roma è impegnata in un altro progetto. Quanto alla Lazio sono stato io stesso a bussare alla porta di Lotito. La risposta del presidente è stata negativa“. Dunque certamente lo stadio Flaminio non avrà a che fare con il calcio capitolino nella sua nuova vita.













Foto: Paolo Bona / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it