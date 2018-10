Sollevamento pesi, Olimpiadi Giovanili 2018: la tunisina Belkhir e l’armeno Margaryan la spuntano all’ultimo tentativo nei -58 kg e -77 kg

Dopo una giornata di pausa è ricominciato il programma di gare del sollevamento pesi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 di Buenos Aires, in Argentina. All’Europe Pavilion sono andati in scena le competizioni riservate ai -58 kg femminili e -77 kg maschili, mentre domani toccherà al gioiellino azzurro Cristiano Ficco andare a caccia del titolo olimpico giovanile nei -85 kg. Nella prima gara odierna la vittoria è andata alla tunisina Ghofrane Belkhir con una misura complessiva di 196 kg, appena sufficienti per fare meglio dei 194 kg sollevati dall’egiziana Neama Said. Belkhir, dopo uno strappo da 88 kg, è dovuta ricorrere all’ultimo tentativo da 108 kg nello slancio per sopravanzare l’avversaria e guadagnarsi una meritata medaglia d’oro. La statunitense Peyton Brown si è classificata terza con un totale di 186 kg, frutto di un buonissimo strappo da 85 e di un discreto slancio da 101 kg, mentre la nigeriana Islamiyat Yusuf è rimasta ai piedi del podio con 173 kg.

Grandissima battaglia nella serata argentina tra l’armeno Karen Margaryan e l’uzbeko Mukhammadkodir Toshtemirov nella categoria riservata ai -77 kg, decisasi solo all’ultimo tentativo della gara. Margaryan l’ha spuntata grazie alla lieve superiorità dimostrata nello strappo, in cui ha preceduto il rivale di un solo chilogrammo (141 a 140), per poi rispondere colpo su colpo alle misure di Toshtemirov nella seconda parte di gara (168 per entrambi) e chiudere con un totale di 309 kg. Alle spalle dei due mattatori della competizione si è inserito l’egiziano Abdalla Mostafa con 295 kg, anche se il suo gap dalla vetta è dovuto ai due tentativi sbagliati di strappo a quota 135 kg dato che nello slancio è stato il migliore con 170. Resto della concorrenza molto attardato con la top5 che si chiude con i 274 kg del peruviano Villegas Fernandez ed i 263 del camerunense Ngaina.

