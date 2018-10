Sollevamento pesi, Olimpiadi Giovanili 2018: Cristiano Ficco strepitoso!! Oro olimpico magistrale nei -85 kg davanti a Babayev e Alothman!

Cristiano Ficco è Campione Olimpico Giovanile nella categoria -85 kg del sollevamento pesi ai Giochi di Buenos Aires! Il giovanissimo friulano ha confermato pienamente le aspettative della vigilia e si è portato a casa un oro pesantissimo e meritato che dimostra ancora una volta la crescita del nostro portacolori a livello internazionale. Il 17enne azzurro ha ottenuto la miglior misura sia nello strappo (145 kg) che nello slancio (180), distanziando l’azero Tarmenkhan Babayev di 9 kg e l’arabo Ali Yousef Alothman di 26 kg nella classifica complessiva.

Ficco ha aperto la sua gara con un’alzata valida a 145 kg per poi fallire per due volte lo strappo da 150 kg, anche se l’avversario più temibile, il greco Gerasimos Galiatsatos, viene eliminato dopo tre nulli proprio a quota 150 kg. L’unico avversario temibile rimasto in corsa è l’azero Babayev, il quale dopo uno strappo da 142 kg ha messo pressione all’azzurro con uno slancio valido da 174 kg ottenuto nel secondo tentativo che lo ha portato virtualmente in testa alla gara. Il friulano non si è scomposto ed ha risposto all’azero con un sollevamento valido di 174 kg che lo ha riportato in testa definitivamente, per poi migliorarsi ulteriormente all’ultimo tentativo con 180 kg. Cristiano Ficco ha chiuso dunque con 325 kg complessivi, avvicinando il record personale ottenuto a Tarragona in occasione dei Giochi del Mediterraneo ma migliorando i 319 kg che gli sono valsi la medaglia d’oro agli Europei Youth 2018 di Milano.

Nella prima gara della giornata, i -63 kg femminili, si era imposta nettamente l’uzbeka Kumushkhan Fayzullaeva con la misura complessiva di 218 kg davanti alla thailandese Thipwara Chontavin (202) e alla bulgara Galya Shatova (201). L’uzbeka ha subito fatto la differenza con uno strappo da 94 kg, per poi distanziare definitivamente le dirette inseguitrici con una serie perfetta di slanci culminata con l’ultimo da 124 kg. Gara da dimenticare per la nordcoreana Kuk Hyang Song, che è entrata in gara con 100 kg nello strappo, ma non è riuscita a completare un sollevamento valido nei tre tentativi previsti chiudendo così anzitempo la sua competizione in ultima posizione.

Foto: FIPE