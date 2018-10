Sollevamento pesi, Europei Junior e Under23: Sergio Massidda e Alessandra Pagliaro raccolgono quattro medaglie per l’Italia nella seconda giornata, solo quarto Ruiu

Italia protagonista anche nella seconda giornata dei Campionati Europei Juniores e Under 23 di pesistica olimpica in corso di svolgimento a Zamosc, in Polonia. Gli azzurri impegnati oggi hanno raccolto quattro medaglie che si aggiungono alle sette ottenute nella giornata d’apertura con Mirco Scarantino, Giulia Imperio e Lucrezia Magistris.

Le prime soddisfazioni sono arrivate stamattina con Sergio Massidda nella categoria 56 kg Junior, il quale ha conquistato un pregiatissimo bronzo nel totale ed un fantastico oro di slancio nonostante fosse l’atleta più giovane in gara. Il 16enne sardo è partito con un’alzata valida da 105 kg ma non è riuscito a portare a termine regolarmente le ultime due prove da 110 e 111 kg, chiudendo così quarto nello strappo. Il giovanissimo sollevatore italiano ha reagito nella seconda metà di gara con due prove valide a quota 129 e 133 kg, mettendo grande pressione sui suoi avversari per le medaglie nella classifica totale. L’ucraino Zalipskyi ed il moldavo Lungu si sono avvicinati con 128 e 130 kg, superando però Massidda nella graduatoria assoluta di due lunghezze: a questo punto il sardo ha tentato il tutto per tutto per la medaglia d’oro con un ultimo tentativo da 136 kg non andato però a buon fine. Il giovanissimo atleta italiano si è dunque guadagnato due medaglie: l’oro di slancio con 133 kg ed il bronzo nel totale con 238 kg.

Nella seconda gara odierna, i 48 kg Under23, Alessandra Pagliaro ha raccolto un bellissimo argento di strappo con 72 kg ottenuti all’ultimo tentativo ed un bronzo nel totale con 156 kg (72+84). La giovane sicula si è piazzata alle spalle della sola ucraina Lomachynska per una sola lunghezza, mentre ha fatto più fatica nella serie di slanci partendo subito con un nullo e rincorrendo le avversarie a debita distanza. Alessandra è riuscita a difendere la medaglia di bronzo nel totale con un ultimo sollevamento valido da 84 kg, non riuscendo però a fare meglio della quinta posizione nella classifica di slancio. Peccato per Davide Ruiu nei 62 kg Junior, il quale è rimasto ai piedi del podio per un solo kg nel totale. L’azzurro, reduce dal titolo europeo Youth ottenuto a Milano, è quarto nello strappo con 118 kg e quinto nello slancio con 148. Nella classifica di totale è quarto con 266 kg distanziato di una sola lunghezza dalla terza piazza del turco Kara. Medaglia d’oro al bulgaro Laptseu, argento per il russo Garaev.













Foto: FIPE