Snowboardcross, recupero lampo di Michela Moioli! In pista a 20 giorni dall’operazione

Michela Moioli non conosce limiti e torna in pista ad appena 20 giorni di distanza dall’operazione a cui si era sottoposta lo scorso 4 ottobre a Milano. La Campionessa Olimpica di snowboardcross, che era finita sotto i ferri per curare una cisti parameniscale e un frammento del menisco del ginocchio sinistro, si è resa protagonista di un recupero lampo e ha calzato gli scarponi per partecipare a un allenamento insieme agli altri azzurri al Passo dello Stelvio.

La 23enne ha accelerato i tempi di recupero che originariamente parlavano di quattro settimane di recupero. La bergamasca sembra essere già tornata in forma ed è ora pronta per l’esordio in Coppa del Mondo previsto per il 15 dicembre a Montafon (Austria), l’azzurra dovrà difendere la Sfera di Cristallo conquistata nella passata stagione insieme all’oro a cinque cerchi.













Foto: Alfaguarilla / Shutterstock.com