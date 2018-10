Short track, l’Italia si prepara per la nuova stagione: tutti i convocati per il quarto raduno

La Nazionale Italiana di short track ha incominciato la propria stagione con la partecipazione alla Coppa Courmayeur disputatasi lo scorso weekend, un test importante a un mese di distanza dall’esordio in Coppa del Mondo a Calgary (Canada). Nella competizione valdostana si sono messi in luce Mattia Antonioli e Davide Viscari che hanno chiuso l’all-around nelle prime due posizioni mentre Martina Valcepina ha concluso in seconda posizione dopo aver primeggiato nei 1500. All’evento erano presenti anche Marco Giordano, Andrea Cassinelli, Elena Viviani, Gloria Ioriati, Cynthia Mascitto e Ariana Valcepina.

Ora incomincia il quarto raduno di preparazione alla stagione che si protrarrà fino al 12 ottobre. Agli ordini degli allenatori Assen Pandov e Anthony Barthell ci saranno ben 14 azzurri, come noto sarà assente la stella Arianna Fontana: Mattia Antonioli (Esercito), Nicole Botter Gomez (C.P. Pinè), Andrea Cassinelli (Velocisti Ghiaccio Torino), Yuri Confortola (C.S. Carabinieri), Marco Giordano (C.S. Esercito), Cecilia Maffei (Fiamme Azzurre), Pietro Marinelli (Bormio Ghiaccio), Cynthia Mascitto (Skating Club Courmayeur), Lorenzo Morrone (Velocisti Ghiaccio Torino), Lucia Peretti (Esercito), Arianna Sighel (Sporting Club Pergine), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Elena Viviani (Fiamme Gialle).













Foto: Renzo Brico