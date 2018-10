Semifinale Mondiali volley femminile 2018: Italia-Cina, quando si gioca? Data, programma, orario d’inizio e tv

Venerdì 19 ottobre (ore 09.10) l’Italia affronterà la Cina nella semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. A Yokohama (Giappone) le azzurre sfideranno le Campionesse Olimpiche in un match da dentro o fuori: chi vince si qualifica all’atto conclusivo da giocare contro Serbia o Olanda, chi perde si dovrà accontentare di lottare per la medaglia di bronzo. La nostra Nazionale, alla quarta Final Four della sua storia, spera di ripercorrere le orme del 2002 quando poi alzò il trofeo a Berlino ma di fronte si troverà la corazzata asiatica che quattro anni fa ci sbarrò la strada a Milano: si preannuncia una partita estremamente combattuta, avvincente ed equilibrata che le azzurre possono vincere come hanno dimostrato nella prima fase.

Paola Egonu e compagne, a suon di muri e schiacciate, sono riuscite ad arrivare fino a questo punto del torneo e ora non vogliono più fermarsi, si punta al bersaglio grosso ma l’ostacolo sarà dei più ostici, la battaglia di Yokohama sarà davvero molto complicata e non saranno ammessi passi falsi se si vuole continuare a volare. L’avversario p particolarmente insidioso e complicato, una vera e propria corazzata fortissima in difesa e trascinata dal fenomeno Zhu Ting che è in grado di cambiare l’incontro da un momento all’altro.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Cina, semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire), in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO, IL PROGRAMMA E GLI ORARI DELLE SEMIFINALI DEI MONDIALI

VENERDI’ 20 OTTOBRE:

09.10 Italia vs Cina

ITALIA-CINA: COME VEDERE LA SEMIFINALE DEI MONDIALI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (palinsesto da definire) e in diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

QUANDO SI GIOCA ITALIA-CINA? DATA, PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

La semifinale dei Mondiali 2018 di volley femminile si giocherà venerdì 19 ottobre alle ore 09.10.

COME VEDERE ITALIA-CINA?

La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai. Il palinsesto deve essere ancora comunicato ma verosimilmente l’incontro andrà in onda su Rai Due come già successo per gli incontri precedenti. Prevista anche la diretta streaming su Rai Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.

QUALE SARÀ L’AVVERSARIA DELL’ITALIA NELL’EVENTUALE FINALE?

Se l’Italia dovesse battere la Cina, allora si qualificherebbe per la Finale dei Mondiali dunque sfiderà la vincente dell’altra semifinale tra Serbia e Olanda (in programma alle ore 06.40). In caso di sconfitta, invece, le azzurre giocherebbero per il bronzo contro la perdente della sfida tra le Campionesse d’Europa e le orange.













Foto: FIVB