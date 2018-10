Sebastian Vettel, GP Stati Uniti 2018: “Non è un periodo semplice. Alcune cose sono un po’ diverse rispetto al passato”

Sebastian Vettel si porta a casa un quarto posto pieno di amarezza al termine di un GP degli Stati Uniti 2018, quartultima prova del Mondiale di Formula Uno. Il contatto con Daniel Ricciardo, l’ennesimo errore di quest’annata e la vittoria del compagno di squadra Kimi Raikkonen sono riscontri che non fanno di certo così piacere. Un periodo molto complicato per il teutonico che deve assolutamente ritrovarsi ma che, intervistato da Sky Sport, allude anche a dei cambiamenti rispetto al passato.

“Non è un periodo facile per me. Non sono sicuro che fosse colpa mia quando ero fianco a fianco con Ricciardo. Io non volevo giocarmi tutto in una curva ma lui ha chiuso e c’è stato il contatto. Per me è stata la stessa cosa del Giappone. Sono deluso per la mia prestazione ma sono contento per Kimi (Raikkonen ndr.). Questa è stata una gara importante per noi, siamo tornati indietro con lo sviluppo della macchina e siamo stati veloci. Ci sono cose che sono un po’ diverse rispetto al passato ma sono certo che presto troveremo un equilibrio“.













FOTOCATTAGNI