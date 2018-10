Sci freestyle, Silvia Bertagna: “Che gioia la vittoria in Coppa del Mondo, peccato l’assenza alle Olimpiadi. E per la prossima stagione…”

Silvia Bertagna è la punta di diamante dell’Italia nello sci freestyle ed è anche la detentrice della Coppa del Mondo di Big Air, impresa mai riuscita in precedenza a un’atleta azzurra. La quasi 32enne (spegnerà le candeline il 30 novembre) si appresta a iniziare a ritmo pieno la stagione invernale (ha già gareggiato durante la nostra estate) e si è raccontata in un’intervista esclusiva rilasciata a OA Sport.

Nella passata stagione hai vinto la Coppa del Mondo di Big Air: senti di aver realizzato un’impresa storica incancellabile per lo sport italiano?

Quella è stata una bellissima vittoria. Non mi sento di aver fatto una roba fuori misura ma sicuramente lo è stato per il mio sport, non ci era mai riuscita nessuna. Sono davvero molto soddisfatta di esserci riuscita.

La vittoria della Sfera di Cristallo ti ha aiutato a cancellare la delusione per la mancata qualificazione alle Olimpiadi nello slopestyle?

Sì, sicuramente mi ha consolato un po’. La mancata partecipazione ai Giochi è stata un po’ una sorpresa: la qualificazione automatica andava alle prime 24 della classifica ed io ero 26esima, ma sapevo anche che alcune ragazze davanti a me erano infortunate e non sarebbero andate. La Federazione però ha scelto di non accettare il posto della ricollocazione, ci sono rimasta un po’ male.

Il Big Air è stato inserito alle Olimpiadi Invernali nel 2022. Arriverai fino a Pechino e pensi di dedicarti solo al Big Air, lasciando progressivamente da parte lo slopestyle?

Penso che tra quattro anni farò altro e non sport ma chissà, vediamo come va anno dopo anno. Adesso porto avanti entrambe le discipline, poi vedremo. Ogni stagione mi trovo a dover tenere botta contro delle giovincelle, la passione e l’amore per questo sport sono la ricetta per rimanere al passo.

Come stai in vista dell’avvio della stagione e che tipo di preparazione hai svolto in estate?

Quest’estate ho fatto una bella preparazione. Adesso siamo alla ricerca di un po’ di neve, siamo valutando il da farsi anche perché tra 10 giorni saremo a Modena per la prima gara in Europa. Non ho ancora saltato tantissimo ma ho ancora una settimana, sicuramente ci saranno molte avversarie agguerrite.

Hai chiuso la prima gara stagionale al quarto posto. Vincere di nuovo la Sfera di Cristallo è un obiettivo alla portata?

Rivincere sarà dura perché ci sono delle nuove ragazzine che sono fortissime e fanno trick importanti. Sicuramente il fatto che sia diventato uno sport olimpico ha aumentato l’interesse

Il tuo sport, ed in generale quasi tutte le discipline acrobatiche invernali, viene praticato pochissimo in Italia, ancor meno dalle ragazze. Credi sia un problema di natura culturale? Come risolverlo?

Il fatto che siano poco praticate è probabilmente un problema culturale, non siamo aperti alle cose nuove, c’è tanto interesse per le discipline più conosciute e spesso non viene dato spazio alle altre. Bisognerebbe farlo vedere un po’ in tv, magari in diretta. Secondo me la gente è interessata e chi lo vede rimane sempre stupito e affascinato. Ci sono un sacco di snowpark in italia e sotto questo punto di vista non ci manca nulla, c’è semplicemente un po’ di poco interesse. Consiglio alle ragazzine di provarci, questo sport è bellissimo e quando uno prende confidenza c’è sempre una nuova sfida.

Hai in programma nel breve-medio periodo di accrescere il coefficiente di difficoltà dei tuoi salti nel big-air e punterai a consolidare quelli attuali?

C’è sempre margine di migliorare. Ho in mente due trick nuovi ma non li svelo, sarà una sorpresa. Per il momento eseguo uno Switch 7 (partendo indietro fai due giri) e un 900 (due giri e mezzo partendo davanti).

Ci sono delle nuove leve alle tue spalle?

Elisa Nakab è una classe 1998 e gareggerà anche lei a Modena.













Foto: Silvia Bertagna