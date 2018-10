Sci di fondo, Anna Comarella: “Che emozione alle Olimpiadi, pronta per una nuova stagione. Sogno i Mondiali”

ESCLUSIVA OA SPORT – Anna Comarella è pronta per disputare una nuova stagione ad alto livello dopo aver realizzato il sogno olimpico. La 21enne nativa di Pieve di Cadore è una delle fondiste più promettenti del panorama italiano, ha partecipato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e ora sogna di essere protagonista nell’annata che sta per incominciare. L’atleta delle Fiamme Oro ha rilasciato un’intervista esclusiva a OA Sport.

Come è andata la preparazione estiva?

“Purtroppo l’inizio è stato un po’ traballante, in tutti i raduni sono sempre caduta e mi sono procurata qualche botta. Nell’ultimo raduno sono caduta e mi sono fatta male al ginocchio, ma per fortuna ora sto bene e sono pronta per l’inizio della stagione. In questi giorni sono a Livigno, ho trovato un po’ di serenità dopo un’estate un po’ così”.

Sei una fondista completa e, non caso, hai disputato sinora le tue gare migliori nello skiathlon. Quale tecnica prediligi però tra classica e libera?

“Sicuramente mi piace molto la tecnica classica perché la trovo elegante, è un passo sciolto e riesco a esprimersi al meglio però nella prossima stagione spero di fare bene in entrambe le tecniche”.

A febbraio hai partecipato alla tua prima Olimpiade a soli 20 anni. Cosa ti è rimasto di quella esperienza e quanto ti ha insegnato?

“È stato bellissimo, partecipare alle Olimpiadi è davvero il sogno di una vita. Ogni tanto ci penso, riguardo le foto e non mi sembra quasi vero perché è stato il mio sogno, era tutto bellissimo. Ho capito come funziona il mondo dei grandi anche perché rispetto alla Coppa del Mondo è tutto molto diverso. Vedere come si allenano e riscaldano i grandi atleti, tutto insegna. Pechino 2022? Sarebbe un altro grande sogno”.

Ti senti pronta mentalmente e fisicamente per affrontare la tua prima stagione a tempo pieno in Coppa del Mondo? Quali obiettivi ti sei prefissata per la prossima stagione?

“Speriamo che sia a tempo pieno. Io partirò dalle gare di Coppa Italia e mi giocherò il posto in Coppa del Mondo con altre ragazze. Il mio obiettivo sarà naturalmente quello di entrare in pianta stabile nel circuito, ma punto molto anche sui Mondiali di categoria che si disputeranno a Lathi perché mi piace molto quella pista e l’atmosfera è unica. E poi naturalmente i Mondiali Assoluti, quello sarebbe un altro sogno ma vediamo come andrà la stagione”.

In ottica futura lavorerai anche sulle gare sprint o pensi non siano proprio adatte alle tue caratteristiche?

“Nelle sprint faccio fatica, un po’ per il mio carattere, un po’ perché non riesco a chiudere bene la porta alle avversarie e non sono molto adatte alle mie caratteristiche, dovrei essere un po’ più cattiva”.

Cosa è mancato alla Nazionale italiana femminile in questi anni e quali sono, secondo te, le cause che hanno prodotto un gap così grande nei confronti del resto del mondo?

“Non so come mai siamo così distanti dalle altre. Anche noi ci alleniamo tanto, forse dovremmo stare più insieme alle straniere per capire cosa fanno loro. Comunque quest’estate ci siamo allenate bene e sono fiduciosa, speriamo di fare bene”.

Chi vince la Coppe del Mondo?

“La Johaug per me è la donna da battere, vediamo come si comporteranno la Kalla e la Diggins”.