Sci alpino: Sofia Goggia rimanda la sfida a Mikaela Shiffrin. Ora i Mondiali sono l’obiettivo principale

La stagione che sta per cominciare doveva essere quella dell’assalto alla Coppa del Mondo ma, ancora prima di presentarsi al cancelletto di partenza della prima gara di Soelden, Sofia Goggia ha già dovuto ridimensionare completamente i suoi obiettivi. La bergamasca purtroppo si è infortunata in allenamento, procurandosi la frattura del malleolo peroneale e ritornerà a gareggiare solamente nel 2019.

Un infortunio per fortuna “semplice” perché Goggia non dovrà subire operazioni, ma sarà obbligata solo a rispettare i tempi di guarigione dell’osso. Sofia è dunque obbligata ad aspettare, ma non dovrà assolutamente accelerare i tempi di recupero per non rischiare successivamente altri possibili problemi e fatture. Se tutto andrà come si spera, a gennaio la Campionessa Olimpica di discesa tornerà a mettersi sci e scarponi, per poi cominciare la sua stagione.

Questo doveva essere l’anno della grande sfida a Mikaela Shiffrin. L’obiettivo di Sofia era quello di provare ad essere competitiva fino alla fine per la generale e cercare di lottare per un Coppa che l’Italia non ha mai vinto. Certo battere l’americana sarebbe stata un’impresa incredibile, ma gli allenamenti di questa estate stavano proprio a spiegare la volontà della bergamasca di raggiungere questo traguardo.

Non bisogna poi dimenticare che Goggia detiene anche la coppetta di specialità in discesa e ora difendere il titolo sarà praticamente impossibile. Purtroppo sono davvero tante le gare veloci che la bergamasca salterà tra novembre e dicembre facendo, con ogni probabilità, il suo ritorno a gennaio per le gare di Cortina.

L’obiettivo a questo punto diventano i Mondiali di Are, ma resta comunque l’incognita della condizione fisica con la quale Goggia si presenterà. La rassegna iridata comincia ai primi di febbraio, quindi il tempo c’è, ma ovviamente Sofia avrà davvero poche all’attivo. Non sarà dunque facile, ma sicuramente la 25enne di Bergamo ci proverà con la solita grinta e con la voglia di provare a stupire ancora tutti.