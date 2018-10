Sci alpino, Sofia Goggia: “Devo ridimensionare gli obiettivi. Infortunio semplice, rispetterò i tempi di recupero”

Sofia Goggia si è purtroppo fratturata il malleolo-peroneale a causa di una caduta in allenamento. Oggi la Campionessa Olimpica di discesa libera si è sottoposta a delle visite di accertamento a Milano che hanno purtroppo evidenziato un infortunio abbastanza importante, la bergamasca dovrà saltare tutta la prima parte di stagione e ritornerà in pista solo nel 2019.

L’azzurra ha espresso le sue prime sensazioni nelle dichiarazioni rilasciate tramite la Federvolley: “Sono dispiaciuta per questo incidente di percorso, chiaramente mi costringe a ridimensionare un po’ gli obiettivi per i quali mi ero mossa finora, è un discorso che riguarda più il periodo a breve termine che a lungo termine. Chiaramente non è una situazione facile, però si tratta di un infortunio abbastanza semplice nel senso che necessito solamente di rispettare i tempi di guarigione biologici dell’osso, devo essere brava a muoverlo un pochino per non bloccare completamente la caviglia. Avrò cinque giorni di stop completo in cui programmerò al meglio la riabilitazione, cercherò di guarire nel miglior modo possibile e nel tempo giusto, dovrò avere un fisico perfetto quando rimetterò gli scarponi“.













