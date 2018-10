Sci alpino, slalomisti ad Amneville: Manfred Moelgg accusa un’infiammazione. Gigantisti verso Hintertux

Ultimi giorni di raduno per gli slalomisti azzurri impegnati ad Amneville, in un impianto al coperto nel nordest della Francia dove prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione di Coppa del Mondo. Fabian Bacher, Stefano Gross, Giuliano Razzoli e Riccardo Tonetti lavoreranno in terra transalpina fino al 4 ottobre su differenti turni giornalieri mentre Manfred Moelgg ha dovuto concludere la trasferta in anticipo rispetto al previsto, l’altoatesino ha accusato una lieve infiammazione a un adduttore che verrà trattata nei prossimi giorni.

I gigantisti, invece, dovevano allenarsi al Passo dello Stelvio ma hanno dovuto rinunciarvi a causa delle condizioni delle piste dunque l’Italia è in partenza per Hintertux (Austria) dove rimarrà fino a sabato 6 ottobre. I convocati sono Giulio Bosca, Luca De Aliprandini, Alex Hofer e Roberto Nani.













Foto: Goran Jakus / Shutterstock.com