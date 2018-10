Sci alpino, parla Federica Brignone: “In quattro anni voglio la Coppa del Mondo generale”

Alla vigilia dell’esordio in Coppa del Mondo di sci alpino si è confessata alle colonne di Tuttosport Federica Brignone, che al noto quotidiano sportivo torinese ha parlato del suo recente infortunio e dei suoi obiettivi, stagionali e nel lungo periodo, affermando di puntare alla classifica generale.

Riguardo il suo stato di forma ha dichiarato: “Sono guarita: non ho dolore a sciare. E’ stata un’estate molto bella e movimentata fino all’infortunio almeno. Avevo recuperato appieno quello dell’anno prima, dopo una stagione nella quale mi sono trovata a dover tappare i buchi di una preparazione limitata ed ero in crescendo. Ho lavorato tantissimo fisicamente e ai primi di agosto mi sentivo una favola, pronta a rimettere gli sci. Soltanto che quando l’ho fatto sono caduta e mi sono ritrovata ferma per sei settimane“.

I problemi però sono superati: “Il mio infortunio è avvenuto due mesi fa e a parte Soelden, che cade sempre molto in anticipo, in Nord America avrò tutto il tempo per lavorare anche sulla velocità. L’infortunio mi ha rallentato un po’, ma il mio obiettivo è sempre quello di diventare una sciatrice polivalente, diventare anche una velocista”.

L’azzurra vuole ben figurare all’esordio, conscia dei limiti attuali: “So quello che è successo e so quello che mi manca, quindi farò il massimo di quello che posso fare, consapevole del fatto che poi avrò un mese di lavoro per rimettermi in carreggiata. Soelden è un test. Di sicuro non vado lì tanto per mettere un pettorale, prendo la gara sul serio, ma sappiamo tutti che la vera Coppa inizierà a fine novembre negli Stati Uniti. Là voglio sentirmi davvero pronta“.

Il sogno però è la classifica generale prima delle prossime Olimpiadi: “L’idea è quella, fare tutte le discipline e bene, mettendo dentro qualcosa in più ogni giorno. Soprattutto metterci l’anima. E’ un’idea che mi sprona, non certo un peso che mi mette pressione. Poi sappiamo tutti che vincere la Coppa è qualcosa di davvero grande, ma ce la metterò tutta. Sicuramente è il mio obiettivo per i prossimi quattro anni. Non so dire se ci riuscirò questa stagione o quando, ma non mollerò nulla finché non ci riuscirò“.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com

