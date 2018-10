Sci alpino, Elena Curtoni: “Il fisico risponde bene, gli obiettivi sono chiari e farò in modo di raggiungerli al meglio”

Non è mai facile riprendersi da un infortunio grave. È pronta a tornare sul grande palcoscenico della Coppa del Mondo di sci alpino Elena Curtoni, che l’anno scorso ha dovuto salutare anzitempo la stagione olimpica a causa di una caduta nel corso di un allenamento a Copper Mountain, che le è valsa la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Per la valtellinese si è conclusa una positiva sessione di allenamenti in terra argentina, queste le parole alla FISI: “Erano un paio d’anni che non riuscivo ad allenarmi come ho fatto in Argentina, con costanza e lontana da ogni dolore. Il fisico risponde bene, sugli sci c’è logicamente ancora tanto da fare, tuttavia mi sento ogni giorno meglio, ne guadagno in fiducia e sono sicura di essere nella direzione giusta. Voglio costruire il mio futuro sulle basi che mi sono data, senza stress, affrontando ogni giorno un passo alla volta. Il mondo dello sci mi è mancato tanto in questo periodo, dicono che il corpo si faccia male perché ha bisogno di fermarsi per pensare. L’infortunio mi ha insegnato tanto, sono maturata e cresciuta come donna e come atleta, affronterò la prossima annata come sto facendo in queste settimane. Gli obiettivi sono chiari e farò in modo di raggiungerli al meglio”.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo