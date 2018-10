Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden 2018-2019: i convocati dell’Italia. Luca De Aliprandini la punta, presenti anche Nani e Moelgg

Saranno otto gli azzurri in gara nello slalom gigante di Soelden di domenica 28 ottobre, prima prova stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino. La punta dell’Italia sarà Luca De Aliprandini, che ha dimostrato grandi qualità nella scorsa stagione ed ora è pronto ad entrare stabilmente tra i migliori.

Troveremo poi il veterano Manfred Moelgg, che per la dodicesima volta in carriera scenderà sulla Rettenbach, su cui ha conquistato un secondo posto nel 2012. Pronto a centrare un buon risultato anche Roberto Nani. Gli altri italiani presenti saranno Riccardo Tonetti, Simon Maurberger, Giulio Bosca, Alex Hofer e Hannes Zingerle, questi ultimi tre all’esordio sul ghiacciaio austriaco. Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per la tappa di Soelden.

I CONVOCATI DELL’ITALIA PER SOELDEN

Bosca Giulio

De Aliprandini Luca

Hofer Alex

Maurberger Simon

Moelgg Manfred

Nani Roberto

Tonetti Riccardo

Zingerle Hannes













Foto: cristiano barni Shutterstock.com