Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Luca De Aliprandini al bivio. Serve continuità per dare la svolta alla carriera

Domenica si aprirà la Coppa del Mondo maschile con il gigante di Soelden. Una specialità nella quale l’Italia ha raccolto davvero poco nelle ultime stagioni, con gli azzurri che hanno faticato molto a restare nelle posizioni che maggiormente contano. Luca De Aliprandini si presenterà al cancelletto di partenza della gara austriaca come il gigantista di punta della squadra azzurra e con una grande voglia di riscatto.

Il 28enne di Cles non è mai salito sul podio in carriera in Coppa del Mondo, ottenendo come miglior risultato un quarto posto ad Adelboden lo scorso gennaio. Proprio quel piazzamento fu il miglior viatico in vista delle Olimpiadi, dove il trentino si presentava tra i possibili outsider. Una prima manche ai limiti dell’eccezionale per De Aliprandini, che per due intermedi si è trovato anche davanti ad Hirscher, prima di una clamorosa caduta a tre porte dal traguardo quando il distacco dall’austriaco era solo di un decimo.

La delusione è stata tanta, perché quella poteva davvero essere la gara più bella della carriera del trentino. Soprattutto il gigante olimpico poteva segnare una svolta davvero significativa per il l’azzurro. De Aliprandini è sempre stato considerato un grande talento, ma non ha mai trovato quella continuità necessaria per entrare nel primo gruppo di merito e lottare per il podio ad ogni gara.

Qualche buona manche nel corso delle stagioni, ma mai due insieme, cosa invece accaduta proprio in quel di Adelboden. Sulla storica pista svizzera De Aliprandini è stato straordinario ed è quello il rendimento che l’azzurro deve avere ad ogni gara. A Soelden va a caccia del primo podio o comunque di un piazzamento importante, anche perché sul Rettenbach è stato decimo due anni fa.













foto Cristiano Barni/Shutterstock