Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: Federica Brignone punta ad una coppa di specialità. Ma il sogno nel cassetto…

Nel fine settimana comincerà la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si partirà come sempre con il gigante di Soelden, vero e proprio antipasto della stagione che verrà. Una pista, quella del Rettenbach, che porta dolcissimi ricordi a Federica Brignone. L’azzurra, infatti, ha conquistato proprio sul tracciato austriaco la sua prima vittoria in carriera nel 2015 e vuole ripetersi anche all’inizio di una stagione che può davvero sancire la definitiva consacrazione della gigantista azzurra.

La medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang ha sicuramente posto ancora di più Federica tra le migliori della specialità. Proprio per questo motivo il grande obiettivo stagionale dell’azzurra è quello di conquistare la coppetta di gigante. Per centrare questo importante risultato servirà una continuità che spesso a Brignone è mancata nel corso della stagione e soprattutto evitare di avere quei piccoli infortuni che a volte sono stati fatali nel condizionare in maniera negativa una gara.

Servirà dunque una stagione perfetta e soprattutto Brignone dovrà cominciare a vincere tanto o salire con grandissima regolarità sul podio. In carriera finora Federica ha conquistato “solo” quattro vittorie in gigante. In vista della gara austriaca resta comunque una leggera incognita per i problemi avuti questa estate e che l’hanno tenuta ferma oltre un mese, ma nelle ultime settimane tutto è andato per il meglio ed è pronta ad essere protagonista sul Rettenbach.

Resta poi un sogno nel cassetto, un’impresa che pare impossibile, ma che affascina. Il riferimento è alla Coppa del Mondo generale, anche perché Brignone nelle ultime stagioni ha dimostrato di essere tra le sciatrici più polivalenti del circuito. Ovviamente il gigante resta la disciplina regina, ma già in superG ha fatto notevoli progressi e ha anche già vinto in Coppa del Mondo. Federica può lottare per la vittoria anche nelle combinate in programma e poi c’è quello slalom dove dovrà trovare una maggior continuità di risultati. Spesso tra le porte strette ha alternato una manche buona ad una negativa. Il sogno Coppa del Mondo è nel cassetto, ma è pronto ad essere tirato fuori.













foto Valerio Origo