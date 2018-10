Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Martina Favaretto è d’argento nel fioretto

Prima medaglia dalla scherma per l’Italia alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. Martina Favaretto ha conquistato l’argento nella prova di fioretto femminile dopo essere stata sconfitta in finale dalla giapponese Yuka Ueno con il punteggio di 15-12. Una grande prestazione per l’azzurra, che si è arresa solamente alla Campionessa del Mondo giovanile in carica, che era salita sul gradino più alto del podio in quel di Verona.

In precedenza Favaretto aveva dominato il proprio girone, chiudendo al primo posto e qualificandosi direttamente ai quarti di finale. Nel primo assalto ad eliminazione diretta l’azzurra ha superato la cinese Fu Yingying per 15-11 e poi in semifinale Martina ha demolito l’americana May Tieu con il punteggio di 15-5. La statunitense si è consolata con il bronzo al collo, battendo per 8-7 la venezuelana Acurero Gonzalez.

Nella sciabola maschile la vittoria è andata all’ungherese Krisztian Rabb, che ha sconfitto per 15-13 il sudcoreano Jun Hyun, medaglia d’argento. Medaglia di bronzo, invece, per l’egiziano Mazen Elaraby che ha superato lo statunitense Robert Vidovszky per 15-10.













Foto: Bizzi/Federscherma