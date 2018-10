Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: le parole di Davide Di Veroli dopo il successo nella spada. “Questa medaglia è per i ragazzi della palestra”

L’Italia, seconda soltanto alla Russia per quanto concerne il numero di medaglie conquistate alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, otto finora, centra finalmente il primo oro grazie a Davide Di Veroli, che vince nella spada maschile. L’azzurrino, dopo aver iniziato così così nella fase a gironi, ha dominato il tabellone ad eliminazione diretta.

Il portabandiera italiano, schermidore romano classe 2001, era già vicecampione mondiale giovani e campione mondiale cadetti, nonché campione europeo giovani e cadetti. Lo spadista azzurro, tesserato per la Giulio Verne Scherma, impreziosisce così la sua già ricca bacheca.

Al sito federale queste le dichiarazioni dell’azzurrino: “Sono felicissimo anche se non ero partito come avrei voluto ma ho recuperato la concentrazione strada facendo e sono riuscito a fare bene. Dedico questa medaglia alla mia famiglia e ai miei maestri ma anche ai ragazzi della palestra e a chi ha fatto il tifo per me“.













Foto: Bizzi/Federscherma

