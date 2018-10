Scherma, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Filippo Macchi sfiora il podio nel fioretto

Prima giornata senza medaglia per l’Italia nella scherma alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Filippo Macchi si è fermato ai piedi del podio nella prova di fioretto maschile.

L’azzurro è stato sconfitto nei quarti di finale dal francese Armand Spichiger con il punteggio di 15-8. Il transalpino ha poi vinto la medaglia d’oro, sconfiggendo in finale l’americano Kenji Bravo, Campione del Mondo in carica, per 15-7. Bronzo, invece, per il danese Winterberg-Poulsen, che ha superato il polacco Bem per 15-13.

In precedenza Macchi aveva vinto quattro dei sei assalti nella fase a gironi, centrando l’accesso agli ottavi di finale, dove ha sconfitto l’egiziano Loaay Marouf con il punteggio di 15-9.

Nella sciabola femminile successo per l’ungherese Liza Pusztai, che ha sconfitto in finale la messicana Natalia Botello Cervantes per 15-9, mentre il bronzo è andato alla coreana Lee Jeun, che ha battuto la belga Jolien Corteyn per 15-8.













Foto: Bizzi/Federscherma